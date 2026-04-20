Avevamo pensato al peggio poi… | le cerve pascolano con l' aiuola della piazza Video

A Canazei, alcune immagini pubblicate sulla pagina Facebook del comune mostrano delle cerve che pascolano nell’aiuola di una piazza. Le riprese catturano gli animali mentre si muovono tranquillamente tra le aiuole, sorprendendo i passanti e attirando l’attenzione degli utenti online. Le immagini sono state condivise per documentare un episodio insolito avvenuto nel cuore della cittadina, dove gli animali sono stati notati in un contesto insolito.

Sono decisamente curiose le immagini che arrivano da Canazei e che sono state postate sulla pagina istituzionale del comune su Facebook, in cui si vedono degli “ospiti” particolari nella piazzetta della cittadina.“Avevamo pensato al peggio. Poi le telecamere ci hanno ricordato qualcosa di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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