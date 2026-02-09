La BBC ha aperto un'inchiesta dopo aver scoperto che alcune camere di hotel sono state violate da telecamere nascoste. Una coppia ha raccontato di aver fatto sesso in una stanza prenotata per le vacanze, e poco dopo si sono trovati il loro video pubblicato su un sito porno. Un episodio che solleva molte domande sulla privacy e sulla sicurezza negli hotel italiani.

Immaginate di rilassarvi la sera scorrendo distrattamente dei video online e, all’improvviso, di congelarvi davanti allo schermo. È successo a Eric (nome di fantasia), un giovane di Hong Kong, in una notte del 2023. Mentre navigava su u n canale social che frequentava abitualmente per guardare pornografia, ha riconosciuto due volti familiari: il suo e quello della sua fidanzata, Emily. Il video li ritraeva tre settimane prima in una camera d’albergo a Shenzhen, nella Cina meridionale. Entravano, posavano i bagagli e, poco dopo, facevano sesso. Convinti di essere soli nella loro intimità, erano invece i protagonisti involontari di uno spettacolo in diretta per migliaia di sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo fatto sesso nella camera dell’hotel che avevamo prenotato per le vacanze, poi mi sono ritrovato il nostro video su un sito porno”: l’inchiesta della Bbc sulle spy-cam

Approfondimenti su Hotel Security

Lorena Bianchetti, nota conduttrice televisiva con oltre 35 anni di esperienza in Rai, condivide un episodio personale che evidenzia come anche i momenti di confusione possano lasciare un segno profondo.

Le opposizioni hanno ribadito che i fascisti non entreranno nelle aule del Parlamento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Hotel Security

Argomenti discussi: Abbiamo fatto sesso in un lodge cinese, poi abbiamo scoperto che eravamo stati trasmessi a migliaia di persone; Miriam Leone: Quella volta che ho litigato con Accorsi per una scena di sesso; Marius Borg Høiby, la prima testimonianza in aula: Ho avuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe. Ma non ho mai fatto sesso con persone incoscienti; A vivere peggio le scene di sesso nei film sono gli attori, perché hanno paura che possa avvenire qualcosa, li vedi che sono in sbattimento: così Miriam Leone.

Per il gender reveal abbiamo deciso insieme alla cliente di far conoscere il sesso del bambino attraverso il gioco del tris L' #allestimento si sviluppa nei toni del verde salvia, oro e bianco latte #fisciano #salerno #tortascenografica #orsetto facebook