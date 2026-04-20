Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa | evacuato l'edificio

Un allarme bomba ha portato all’evacuazione del tribunale di Napoli Nord, situato ad Aversa. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per controllare la segnalazione e verificare la presenza di eventuali ordigni. Per motivi di sicurezza, l’edificio è stato svuotato e le operazioni di verifica sono in corso. Nessuna persona è rimasta all’interno dell’edificio durante le operazioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno verificando la veridicità della segnalazione; in via precauzionale, il tribunale è stato evacuato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cronachedi.it - Aversa, allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord

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