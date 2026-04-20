Avengers | Endgame torna nei cinema | scene inedite spiegheranno il legame con Doomsday

Il film Avengers: Endgame torna nei cinema con alcune scene inedite, confermate dai registi. Queste nuove sequenze saranno inserite per collegare il film alla storia di Doomsday, un personaggio presente in altri universi narrativi. La decisione di riproporre la pellicola in sala è stata annunciata ufficialmente, senza modifiche alla versione originale, e le scene aggiuntive saranno visibili nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

I fratelli Russo hanno conferma la re-release nei cinema di Endgame con sene aggiuntive che serviranno da ponte per la storia di Doomsday. Il ritorno al cinema di Avengers: Endgame in vista dell'uscita di Avengers: Doosmday è stato ufficializzato dai fratelli Russo. Uno dei maggiori successi dei Marvel Studios farà ritorno a settembre e conterrà scene aggiuntive che fungeranno 'da ponte' col plot di Doomsday. Si prevede, dunque, la realizzazione di nuove riprese che verranno probabilmente effettuate durante le riprese aggiuntive di Doomsday, previste per l'estate, per creare una coerenza narrativa anticipata dalla volontà dei registi, i fratelli Russo, di creare un plot coeso e interconnesso.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Endgame torna nei cinema: scene inedite spiegheranno il legame con Doomsday AVENGERS: Doomsday TUTTO quel che SAPPIAMO sul FILM ed il TRAILER Notizie correlate Avengers: Doomsday porterà al cinema l’epico scontro Avengers vs. X-MenIl sogno proibito di ogni lettore di fumetti sta finalmente per diventare realtà. Avengers: Doomsday, il legame tra Dottor Destino e i Fantastici 4 svelato in un leak?Nuovi dettagli sul plot di Doomsday avrebbero anticipato alcune svolte narrative del primo atto che riguardano Dottor Destino, la Prima Famiglia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avengers: la riedizione di Endgame prima di Doomsday includerà nuove scene e sorprese!; 'Avengers: Endgame' torna al cinema: versione speciale con scene inedite prima di 'Avengers: Doomsday'; Chris Evans sul suo ritorno alla Marvel: Ecco perché sono in Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, un altro personaggio attesissimo torna nel MCU: il cast da urlo. Avengers: Endgame torna nei cinema: scene inedite spiegheranno il legame con DoomsdayI fratelli Russo hanno conferma la re-release nei cinema di Endgame con sene aggiuntive che serviranno da ponte per la storia di Doomsday. movieplayer.it Avengers: Endgame torna al cinema con nuove scene per Doomsday, ma cosa mostreranno?Ecco che cosa ha anticipato il regista Joe Russo a proposito delle nuove scene di Avengers: Endgame realizzate per Doomsday. cinema.everyeye.it Joe Russo ha definito la re-release di Avengers: Endgame una “companion story” che getterà le basi per ciò che vedremo in Avengers: Doomsday: “ci saranno sequenze ambientate nella storia di Doomsday. Sarà un modo unico ed un’opportunità per creare - facebook.com facebook LIBERA O TRAILER DE AVENGERS DOOMSDAY x.com