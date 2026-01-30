Avengers | Doomsday il legame tra Dottor Destino e i Fantastici 4 svelato in un leak?

La rete sta già parlando di Avengers: Doomsday, ma ora emergono nuove indiscrezioni sul film. Secondo alcuni leak, il primo atto svelerebbe un legame tra Dottor Destino e i Fantastici 4, anticipando svolte che coinvolgono anche Steve Rogers e Thor. La pellicola si prepara a sorprendere con rivelazioni importanti, ancora non ufficiali, ma che già fanno discutere tra i fan.

Nuovi dettagli sul plot di Doomsday avrebbero anticipato alcune svolte narrative del primo atto che riguardano Dottor Destino, la Prima Famiglia Marvel, Steve Rogers e Thor. Avengers: Doomsday continua a tenere banco sui social media tra spoiler e teorie dei fan in attesa che il Super Bowl dell'8 febbraio ci regali (se confermato) il primo trailer del cinecomic. Nel frattempo un nuovo leak avrebbe anticipato parte della trama facendo chiarezza sulla relazione tra il Dottor Doom e i Fantastici 4. Che cosa accadrà in Avengers: Doomsday? Anticipando la prima parte del contenuto di Doomsday, l'insider @MyTimeToShineH scrive: "Victor Van Doom chiede aiuto ai Fantastici 4 per le Incursioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

