Avengers | Doomsday Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr | Facciamo quello che ci pare

La Marvel sta lavorando a un progetto che prevede il ritorno di Robert Downey Jr., protagonista di uno dei personaggi più iconici dell'universo cinematografico. Il produttore ha dichiarato che l'azienda farà le scelte che ritiene più opportuno, senza esclusione di possibility. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del nuovo progetto o sul ruolo dell’attore.

Marvel prova a fare con un'operazione tanto rischiosa quanto affascinante: riportare Robert Downey Jr. nel MCU, ma capovolgendone completamente il ruolo, trasformando un eroe in una minaccia. Kevin Feige in persona spiega perché. Marvel riporta Robert Downey Jr. nel MCU con una svolta inattesa: sarà Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Tra multiverso, cast gigantesco e ambizioni narrative, Kevin Feige e i fratelli Russo raccontano una delle mosse più audaci del franchise. Da Iron Man a Doctor Doom: la scommessa narrativa di Marvel Il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel non segue la strada della nostalgia, ma quella della reinvenzione.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr.: "Facciamo quello che ci pare" AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Robert Downey Jr | Marvel Comics Notizie correlate Leggi anche: Avengers: Doomsday – Il ritorno di Robert Downey Jr. e il primo trailer scuotono il CinemaCon! Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?Spoiler di Pasqua lanciato dall'interprete di Doctor Doom, che avrebbe anticipato due graditi ritorni condividendo un concept art rivelatore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avengers: Doomsday, Kevin Feige parla di Robert Downey Jr. e del suo ruolo; Kevin Feige: Ritorno X-Men in Doomsday opportunità per mettere l’uno contro l’altro molteplici universi; Avengers: Doomsday, Kevin Feige è entusiasta del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU: 'È il più grande attore del mondo'; Avengers: Doomsday - Risultati straordinari per il test screening interno, è già paragonato a Infinity War. Avengers: Doomsday, Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr.: Facciamo quello che ci pareIl ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel non segue la strada della nostalgia, ma quella della reinvenzione. Dopo aver incarnato per oltre un decennio Tony Stark, figura cardine del MCU, ... movieplayer.it Avengers: Doomsday, Kevin Feige anticipa il numero di attori presenti nel filmScopri quanti eroi saranno in Avengers Doomsday: Kevin Feige rivela un cast enorme per il finale della Multiverse Saga. cinefilos.it Jake Schreier afferma che il suo film sugli X-Men sarà un nuovo inizio per il MCU: “Una cosa su cui Kevin Feige ha insistito molto è l'idea di chiedersi: "Cosa possiamo fare all'interno di questo mondo". È un mondo vastissimo, e ho passato l'anno a rileggere - facebook.com facebook