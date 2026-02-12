Avellino-Pescara al via la prevendita dei biglietti

Questa mattina è partita ufficialmente la vendita dei biglietti per la sfida tra Avellino e Pescara in programma domenica alle 19:30 allo stadio Partenio – Lombardi. I tifosi possono già acquistare i tagliandi in vista di una partita importante, valida per la venticinquesima giornata di Serie BKT.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT. La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera è attiva dalle ore 10:00 di giovedì 12 febbraio 2026 e durerà fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili). I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31121960), Ragazzi (nati dal 01012007 al 31122010) e Donne.🔗 Leggi su Today.it

La prevendita dei biglietti per la partita tra Monza e Avellino è partita oggi alle 12:00.

