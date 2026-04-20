Un dirigente sportivo ha commentato con soddisfazione la vittoria della squadra, sottolineando che con questa prestazione si avvicinano alla qualificazione ai playoff, con la possibilità di giocare in casa. Ha anche attribuito il successo a una buona coesione tra i giocatori e a un impegno collettivo. Questa sarà l’ultima apparizione di un allenatore molto conosciuto nel club.

"I segreti di questa vittoria? Unità di gruppo e compattezza". Giuliano Lamma, per l’ultima volta chiamato a sostituire lo squalificato Alessandro Dal Canto in panchina, esalta lo spirito del Prato, ancora una volta vittorioso, nonostante dall’altra parte ci fosse il Grosseto, dominatore del girone E di Serie D. "Siamo partiti benissimo trovando subito il gol e questo chiaramente è stato un vantaggio. Il Grosseto ha reagito da grande squadra qual è, ma abbiamo tenuto botta e poi siamo venuti fuori, facendo la gara che avevamo preparato. L’unico neo? Non essere riusciti a segnare la seconda rete, che ci avrebbe dato maggiore tranquillità. Ma comunque siamo soddisfatti - il commento del vice allenatore dei lanieri - Abbiamo disputato una partita maschia, fatta di contrasti ma anche di gioco e occasioni, subendo poco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Avanti così, chiudere da secondi per giocare i playoff in casa"

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