Musetti si ferma sul più bello. Dopo aver vinto i primi due set contro Djokovic, il toscano si infortuna alla coscia e deve abbandonare il campo. La partita si interrompe con un risultato aperto, lasciando i tifosi del giovane campione di cristallo delusi. Lui stesso ammette che chiudere così è difficile da digerire, mentre ricorda il gioco spettacolare e la sfortuna che hanno caratterizzato questa sfida.

Il bel gioco e la sfortuna ricordano quelle del ’Fenomeno’ del calcio brasiliano che l’Italia ha avuto la fortuna d’ospitare. Perché l’Australian Open di Lorenzo Musetti si ferma a un passo dal sogno, nel pieno di un’alba che pareva magnifica. Dopo due ore di tennis da favola l’azzurro è costretto a ritirarsi per un problema alla coscia, avanti 2-0 sul Novak Djokovic. E lasciamo stare cosa poteva essere avere una semifinale tutta italiana in uno Slam, perché la vera domanda è ora: quando tornerà in campo? Il toscano si è sbilanciato: "Credo sia uno strappo", dichiarazione dopo la doccia. Le prime avvisaglie nel secondo set, ma Lorenzo decide di non fermarsi: "Stavo giocando troppo bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il toscano, infortunato alla coscia, si ritira sul più bello: avanti 2 set a 0 contro Nole. Musetti campione di cristallo: "È dura chiudere così»

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro Novak Djokovic, mentre era in vantaggio 6-4, 6-3 nei quarti degli Australian Open.

Matteo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.

