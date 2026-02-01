Autovelox non omologati in 9 casi su 10 la multa non è valida | cosa fare

La battaglia di Matteo Salvini contro gli autovelox non omologati porta a una scoperta importante. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha appena finito un censimento e i risultati sono chiari: in 9 casi su 10, le multe fatte con autovelox non omologati non sono valide. Questo significa che molti automobilisti potrebbero avere diritto a contestare le sanzioni ricevute.

Quella di Matteo Salvini contro gli autovelox non omologati è una battaglia esistenziale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concluso un censimento degli autovelox che restituisce un dato importante. Su circa 11.000 autovelox sparsi da Nord a Sud, solo 3.800 risultano registrati sulla piattaforma telematica del Mit e circa 1.000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione previsti dal decreto in fase di adozione. In termini percentuali, meno del 10% degli apparecchi oggi presenti sulle strade italiane può dirsi pienamente conforme. Autovelox approvato e omologato. Dietro la questione tecnica dell'omologazione degli autovelox si nasconde un sistema che ha garantito ai Comuni introiti miliardari.

