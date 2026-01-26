Auto abbandonate in strada come rifiuti | rimossi 54 veicoli a Chieri sanzioni da oltre 1.000 euro ai proprietari

A Chieri sono stati rimossi 54 veicoli abbandonati in strada, considerati rifiuti urbani. I proprietari sono stati sanzionati con multe superiori a 1.000 euro. Questa misura mira a mantenere ordine e sicurezza nelle aree pubbliche, prevenendo l’occupazione indebita di spazi e migliorando la vivibilità urbana. La gestione dei veicoli abbandonati rappresenta un intervento importante per la tutela del decoro e dell’ambiente cittadino.

In strada spesso alcune persone abbandonano la spazzatura di casa, ma alcuni lasciano (anche per molti anni) delle auto che non si muovono più e diventano veri rifiuti urbani, a volte occupando pure i parcheggi delimitati da strisce bianche e blu e situati in aree centrali. È quanto accaduto a Chieri dove nelle ultime settimane 54 autovetture abbandonate sono state al centro di un intervento del comando della polizia locale. Nei confronti dei proprietari sono state applicate le sanzioni previste (una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 1.000 euro), oltre al rimborso delle spese di rimozione, così come previsto dal decreto ministeriale 46099.

