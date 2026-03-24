Gasolio Cna Fita | Azione immediata e severa contro la speculazione

L’aumento repentino dei prezzi del gasolio, causato da pratiche speculative, sta creando difficoltà all’autotrasporto italiano. La CNA Fita chiede interventi immediati e duraturi per contrastare questa situazione. La situazione sta peggiorando rapidamente, mettendo a rischio le attività di trasporto e le imprese coinvolte.

ROMA – L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da fenomeni speculativi inaccettabili, sta portando l’autotrasporto italiano oltre il punto di rottura. L’aggiornamento dei Valori Indicativi di Riferimento pubblicato dal MIT il 17 marzo, certifica un aumento del costo del gasolio del 30,09% rispetto a giugno 2025. Per un autoarticolato (Classe D), questa variazione si traduce in un incremento dei costi totali di esercizio tra il 6% e l’8%. “Nessuna impresa può assorbire internamente un simile rincaro senza andare in perdita – sottolinea Michele Santoni, Presidente Nazionale CNA Fita – Il rischio reale è che i mezzi rimangano nei piazzali perché il viaggio costa più del guadagno”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gasolio, Cna Fita: “Azione immediata e severa contro la speculazione” Articoli correlati Fita: “Dal caro gasolio stangata da 2.400 euro per ogni Tir. Restituire alle imprese l’extragettito Iva e contrastare la speculazione”ROMA – Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese... Leggi anche: Effetto guerra in Iran. Trasporti, l’sos di Cna Fita: "Stangata gasolio per i tir" Aggiornamenti e notizie su Cna Fita Temi più discussi: Taglio delle accise: un risultato anche dell’impegno di CNA FITA Autotrasporto e UNATRAS; Decreto carburanti, positivo per l’autotrasporto; Autotrasporto in crisi in Sicilia tra carburante caro e strade al collasso: CNA lancia l’allarme; Carburante alle stelle per la guerra in Iran, il presidente regionale dei benzinai: Anche noi vittime della speculazione. Carburanti, CNA-Fita: contro speculazione azione immediata e severa(Teleborsa) - L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da fenomeni speculativi inaccettabili, sta portando l’autotrasporto italiano oltre il punto di rottura. L’aggiornamento dei Valo ... finanza.repubblica.it Prezzi carburante fuori controllo, Cna Fita Enna chiede ispezioni: Costi alti, rischio stop mezziecondo CNA Fita Enna, l’aggiornamento dei Valori Indicativi di Riferimento pubblicato dal MIT il 17 marzo registra un aumento del costo del gasolio del 30,09% rispetto a giugno 2025. vivienna.it Enna, CNA Fita su caro carburanti: “Azione immediata e severa contro la speculazione” x.com : ’ Il nuovo provvedimento del Governo introduce un credito d’imposta straordinario per fronteggiare il caro carburanti. CNA Fita: “Un segnale importante di attenzione vers - facebook.com facebook