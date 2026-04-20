Autostrada A4 giovedì sera chiude la stazione di Bergamo

Giovedì sera, sulla tratta bergamasca dell’autostrada A4, è prevista la chiusura della stazione di Bergamo in uscita provenendo da Milano. La chiusura, che durerà dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, è necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Durante questo intervallo temporale, sarà possibile utilizzare altre uscite lungo il percorso.

Chiusure in vista sull’autostrada A4, nel tratto bergamasco. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Autostrada A4, chiude per una notte il tratto Grumello-Bergamo verso MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello... Autostrada A4, chiusure in vista per i caselli di Bergamo e CapriatePer consentire lavori di pavimentazione: chiusa una notta anche l’area di servizio Valtrompia sud. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cantieri sull’autostrada A4 tra Verona e il Lago di Garda: come cambia la viabilità; Autostrada A4, tra il 17 e il 18 aprile chiusure notturne di quattro caselli; Incidente dopo la Barriera Milano Est dell’A4, segnalate code; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri. Autostrada A4, giovedì sera chiude la stazione di BergamoChiusure in vista sull’autostrada A4, nel tratto bergamasco. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la ... bergamonews.it Camion cisterna si ribalta in A14: traffico in tiltGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e San Lazzaro, in direzione Bologna ... livingcesenatico.it Movimento Consumatori spinge il Governo a seguire le raccomandazioni dell'AIE: bisognerebbe abbassare subito il limite di velocità in autostrada. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-abbassare-limite-velocita-autostrada-110-km-h-872475.html - facebook.com facebook L’Autostrada del Sole e Giovannino Guareschi: una rivista val più di un manuale di Storia. ”Un sogno così” è un podcast di Paolo Colombo della serie History Telling, qui il nuovo episodio: linktr.ee/podcast_histor… x.com