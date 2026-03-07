Autostrada A4 chiusure in vista per i caselli di Bergamo e Capriate

L’autostrada A4 Milano-Brescia sarà soggetta a chiusure nei prossimi giorni per lavori di pavimentazione. Le stazioni di Bergamo e Capriate, entrambe situate nel territorio bergamasco, saranno interessate dalle restrizioni. La chiusura dei caselli è prevista per permettere l’esecuzione degli interventi di manutenzione sulla carreggiata. La circolazione potrebbe subire variazioni in base alle disposizioni temporanee.

Per consentire lavori di pavimentazione: chiusa una notta anche l’area di servizio Valtrompia sud. Tutti i dettagli Chiusure in vista sull’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire lavori di pavimentazione. Nel territorio bergamasco sono interessate le stazioni di Bergamo e Capriate. Dalle 15 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 marzo sarà chiusa l’area di servizio Valtrompia sud, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest. Dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Seriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

A4 Milano-Brescia: chiusure in vista per le stazioni di Bergamo, Seriate, Dalmine e CapriateAutostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure sulla A4 Milano-Brescia.

