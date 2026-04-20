Autogrill e Qualivita hanno annunciato il progetto ‘Origini Edition’, un'iniziativa volta a promuovere i prodotti agroalimentari italiani. La collaborazione mira a mettere in risalto le eccellenze del settore attraverso una serie di iniziative dedicate. La partnership si concentra sulla valorizzazione delle filiere di produzione e sulla promozione di prodotti tipici italiani nei punti vendita e nelle aree di servizio.

AUTOGRILL rafforza la propria strategia di valorizzazione dell’agroalimentare italiano e lancia, insieme alla Fondazione Qualivita, il progetto ‘Origini Edition’, un’iniziativa pensata per promuovere i prodotti certificati DOP e IGP all’interno della rete di ristorazione lungo le principali arterie di traffico. Presentato a Roma presso la sede di FIPE-Confcommercio, il programma punta a coniugare visibilità commerciale e tutela delle eccellenze territoriali, coinvolgendo direttamente i Consorzi di tutela. Il format si basa su un menù a rotazione e su una selezione periodica di referenze che mettono al centro ingredienti certificati e filiere tracciabili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autogrill e Qualivita lanciano il piano ‘Origini Edition’

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