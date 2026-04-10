Autogrill, azienda operante nel settore della ristorazione, e la Fondazione Qualivita hanno annunciato oggi il lancio di “Origin edition”. L’iniziativa si svolge presso la sede della FIPE-Confcommercio a Roma e mira a promuovere in tutta la rete Autogrill i prodotti alimentari riconosciuti con le denominazioni DOP e IGP. La collaborazione tra le due realtà interessa la valorizzazione di prodotti tipici di diverse regioni italiane.

Autogrill, parte di Avolta, e Fondazione Qualivit a hanno presentato oggi presso la sede della FIPE-Confcommercio a Roma “Origini Edition”, un’iniziativa volta a promuovere i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) in tutta la rete Autogrill. Il progetto avvicina gli ingredienti italiani certificati e i Consorzi che li producono ai viaggiatori sulle principali tratte stradali. “Origini Edition” propone periodicamente “edizioni” di ricette e prodotti sviluppati in collaborazione con Fondazione Qualivita e i Consorzi aderenti. Ogni edizione valorizza gli ingredienti certificati, le tradizioni locali e il know-how dei produttori, aiutando i viaggiatori a scoprire l’eccellenza agroalimentare italiana durante i loro spostamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autogrill e la Fondazione Qualivita lanciano ‘Origin edition’ per valorizzare l’eccellenza dei prodotti DOP e IGP

Leggi anche: Docenti brasiliani a Modena per studiare i modelli dei prodotti Dop e Igp

A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp: ecco il piano della Regione in 5 puntiBologna, 20 gennaio 2026 – L’agroalimentare dell’Emilia-Romagna vale 37 miliardi di euro, di cui oltre 10,2 miliardi destinati all’export, quasi il...

Temi più discussi: Autogrill lancia in collaborazione con Fondazione Qualivita – Origini Edition - FIPE; Autogrill e Fondazione Qualivita: un’alleanza per le eccellenze Dop e Igp; Eventi e scadenze del 10 aprile 2026.

Autogrill con Fondazione Qualivita, 'Origini Edition' vetrina per eccellenze Dop e IgpDimenticare il concetto di pausa veloce, oggi la sosta gastronomica in viaggio diventa un tour d'eccellenza tra i sapori certificati italiani. Gli oltre 400 punti vendita degli Autogrill si trasforman ... ansa.it

Autogrill e Fondazione Qualivita portano Dop e Igp nella rete della mobilità. Debutta il panino Carpegna 146Il network globale di Avolta diventa vetrina per il patrimonio agroalimentare italiano con Origini Edition, l’iniziativa presentata a Roma da Autogrill e Fondazione Qualivita e sostenuta da MASAF e ... foodaffairs.it

Autogrill QUALIVITA / È stata presentata oggi a Roma “Origini Edition”, l’iniziativa strategica firmata da Autogrill e Fondazione Qualivita che mette al centro le produzioni DOP e IGP, garantendo ai Consorzi di tutela una vetrina d’eccezione nelle principali direttr - facebook.com facebook

#Autogrill e Fondazione #Qualivita: un’alleanza per le eccellenze Dop e Igp @fqualivita x.com