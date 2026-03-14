Roma | 200 voci lanciano il piano alimentare sostenibile

Sabato 14 marzo 2026, a Roma sono stati avviati i lavori per la creazione del primo piano alimentare della città. Circa 200 persone, tra esperti e rappresentanti di vari settori, stanno contribuendo alla definizione delle linee guida. L’obiettivo è sviluppare un piano che coinvolga le diverse realtà locali e promuova pratiche alimentari più sostenibili. La fase di consultazione si sta svolgendo in diverse aree della città.

Sabato 14 marzo 2026, Roma ha attivato ufficialmente i lavori per la redazione del primo piano alimentare della città. L’Assemblea del Consiglio del Cibo, guidata da Fabio Ciconte e con la presenza dell’assessora Sabrina Alfonsi, ha dato il via a un documento che mira a trasformare le filiere locali in leve di sviluppo sostenibile. Il progetto non è solo burocratico: punta a garantire l’accesso al cibo sano, migliorare la ristorazione scolastica e promuovere l’educazione alimentare come pilastri fondamentali. La stesura sarà affidata al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) di Bari, che coordinerà un gruppo misto tra istituzioni e attori territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 200 voci lanciano il piano alimentare sostenibile Articoli correlati Lanciano, adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile: al via le osservazioni di associazioni e cittadiniÈ stato adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Lanciano, strumento strategico di pianificazione volto a migliorare... Leggi anche: Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca: la mappa dei cantieri fermi nei municipi