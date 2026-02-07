Auto rubate e smembrate a Palestrina emerge centrale di ricettazione | la scoperta dei carabinieri

A Palestrina i carabinieri hanno scoperto un’area usata per smontare e ricettare auto rubate provenienti da Roma. Due uomini sono stati fermati e denunciati, mentre sono stati recuperati otto veicoli. La scoperta apre un nuovo capitolo nelle indagini sulla criminalità nella zona.

È stata scoperta una vasta area adibita a ricettazione e smontaggio di auto rubate nella zona rurale di Palestrina, dove i veicoli sottratti a Roma e provincia venivano occultati e smembrati per alimentare il mercato illecito dei pezzi di ricambio. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia locale, ha portato all’individuazione di otto veicoli rubati e al deferimento di due uomini per ricettazione e reati ambientali. La scoperta della centrale di ricettazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto il 4 febbraio scorso in via San Pietro, nella zona rurale a ridosso del centro abitato di Palestrina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

