Roma | scoperto centro smistamento ricambi auto rubate a Palestrina due arresti

I carabinieri di San Cesareo e Palestrina hanno smantellato un centro di ricambi auto rubati. Durante l’operazione, hanno arrestato due persone e sequestrato un ingente quantitativo di pezzi di ricambio provenienti da veicoli rubati. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e ha portato alla scoperta di un vero e proprio centro di smistamento, nascosto in una zona isolata vicino a Palestrina. Ora si cerca di capire quanto esteso fosse il giro illecito.

Un centro di smistamento di pezzi di ricambio per auto, ma provenienti da veicoli rubati, è stato scoperto dai carabinieri delle stazioni di San Cesareo e Palestrina, con il supporto dei militari della forestale. Scoperta del centro di smistamento. A condurre i militari nell'area rurale di via San Pietro, situata a ridosso del centro urbano di Palestrina, in provincia di Roma, è stata un'automobile rubata a un romano di 28 anni, la quale era dotata di scatola nera. Inseguendo il segnale emesso dalla scatola nera, i carabinieri sono riusciti a ritrovare il veicolo, che è stato prontamente restituito al giovane proprietario.

