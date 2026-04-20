Auto in avaria nella galleria di Solofra | traffico in tilt

Nella galleria di Solofra, lungo l’arteria diretta verso Avellino, un’auto si è fermata a causa di un guasto, causando una significativa congestione del traffico. La presenza del veicolo in avaria ha rallentato il flusso di veicoli, creando lunghe code e rallentamenti che hanno interessato gli automobilisti in transito. La situazione si è protratta per alcuni minuti prima che venissero adottate le misure di gestione del traffico.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo episodio di disagi alla circolazione si è verificato nella galleria di Solofra, lungo l’arteria in direzione Avellino, dove un’auto in avaria ha provocato lunghe code e rallentamenti significativi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si sarebbe fermato improvvisamente all’interno della galleria a causa di un guasto meccanico, costringendo gli automobilisti a ridurre la velocità e, in molti casi, a fermarsi completamente. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla particolare configurazione del tratto stradale, dove, per esigenze di viabilità, il traffico è regolato a doppio senso all’interno di una sola carreggiata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto in avaria nella galleria di Solofra: traffico in tilt Notizie correlate Incidente nella galleria Monte Pergola quattro feriti e traffico in tiltEnnesimo pomeriggio d’inferno lungo il raccordo autostradale di Avellino (RA02) è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli... Leggi anche: Fipili, incidente in galleria fra Montopoli e Pontedera. Coinvolte tre auto, traffico in tilt Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente e auto in avaria sulla sopraelevata, traffico in tilt verso ponente -; Candela auto, il piccolo componente che se ignorato può distruggere il motore; Auto in fiamme dopo lo schianto: ferito 31enne; Incidente sulla Statale, auto va a fuoco: c'è un morto. Aereo si schianta su un’auto in Florida: il video dell’atterraggio impossibileAttimi di paura in Florida, sulla Interstate 95 nella contea di Brevard, dove un piccolo aereo in avaria è finito contro un’auto durante un atterraggio di emergenza, come confermato dalle autorità ... notizie.tiscali.it Suv in avaria sulla superstrada Bari-Brindisi, carreggiata chiusa: code chilometricheSuv in avaria sulla superstrada Bari-Brindisi, carreggiata chiusa: code chilometriche A causa di un'avaria accusata da un suv Ford Kuga, ... msn.com Fermato con pistola e proiettili in auto: denunciato 65enne Orune, l’intervento della polizia stradale di Nuoro nel centro abitato del paese - facebook.com facebook Auto a fuoco sulla 554, lunghe code in direzione Cagliari x.com