Incidente nella galleria Monte Pergola quattro feriti e traffico in tilt

Un incidente nella galleria Monte Pergola ha causato quattro feriti e ha bloccato il traffico, provocando lunghe code sul raccordo di Avellino. La collisione è avvenuta nel primo pomeriggio e ha costretto la polizia a chiudere temporaneamente entrambe le corsie tra Solofra e Serino. La galleria, lunga circa 600 metri, si è riempita di veicoli fermi, mentre i soccorritori intervenivano sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo pomeriggio d’inferno lungo il raccordo autostradale di Avellino (RA02) è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Solofra e Serino, a causa di un incidente all’interno della galleria “Monte Pergola”. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Lo scontro ha coinvolto quattro veicoli causando il ferimento di quattro persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente nella galleria Monte Pergola quattro feriti e traffico in tilt Grave incidente nella galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno Un grave incidente nella galleria Monte Pergola ha provocato pesanti disagi al traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, tra i comuni di Serino e Solofra. Tamponamento a catena blocca la galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno Un tamponamento a catena ha causato il blocco totale del traffico nella Galleria Monte Pergola, sulla strada tra Avellino e Salerno, stamattina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Camion va a fuoco nella galleria del Monte Piazzo: chiusa la SS 36; La strada delle Olimpiadi. Camion prende fuoco nella galleria della 36; ? Fuoco a un camion sulla SS36: strada chiusa, code anche sulla Provinciale 72; Prende fuoco un camion alimentato a Gnl nella galleria Monte Piazzo: bloccata la statale per la Valtellina. Tamponamento a catena nella galleria di Solofra: traffico in tiltTamponamento a catena lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. L’incidente si è verificato all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio di Solofra, provocando il blocco totale del ... corriereirpinia.it Incidente in galleria, bloccata la Avellino-SalernoIncidente in galleria Monte Pergola ha mandato in tilt il traffico sul raccordo Avellino-Salerno. Chiuso il tratto del raccordo nei pressi degli ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.