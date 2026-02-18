Due incidenti nel Parmense | auto fuori strada a Busseto e scontro a San Prospero

Due incidenti nel Parmense, causati da condizioni di scarsa visibilità, hanno coinvolto due veicoli nelle ultime ore. I primi episodi si sono verificati ieri sera, dopo le 22, in una frazione di Busseto, San Rocco, lungo la strada Borre, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto. Poco dopo, a San Prospero, due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla provinciale, creando disagi al traffico.

Due incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore nel Parmense. Il primo è avvenuto ieri sera, dopo le 22, in una frazione di Busseto, località San Rocco, in strada Borre, dove un'auto è uscita di strada. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Pronto Soccorso di Fidenza, con ferite giudicate dai sanitari di media gravità. Il secondo incidente si è verificato questa mattina alle 8.15 a San Prospero, all'incrocio tra Strada del Pozzetto e via Emilio Lepido. Coinvolti un'auto e uno scooter. Anche in questo caso un ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma dopo aver riportato ferite di media gravità.