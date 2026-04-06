Dopo il match tra Inter e Roma, conclusosi con un punteggio di 5-2 a favore dei nerazzurri, l’ex calciatore ha commentato il clima nel calcio italiano, evidenziando come tutti contribuiscano a creare un ambiente tossico. Ha evidenziato le tensioni sui social, le reazioni dei tifosi e la narrativa negativa che si sviluppa intorno al mondo del calcio nel nostro paese. La sua analisi si concentra sul contesto generale e non su episodi specifici.

Dopo il 5-2 dell'Inter alla Roma, Chivu sposta il focus dal campo al clima tossico del calcio italiano: nel mirino social, tifosi e narrativa negativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chivu a Dazn: «Clima tossico nel nostro calcio? Siamo tutti colpevoli! All’intervallo avevo chiesto una cosa alla squadra»di Giuseppe ColicchiaL’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Roma...

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Temi più discussi: Chivu non ha dubbi dopo Inter-Roma: Siamo tutti colpevoli del clima tossico che c'è nel calcio italiano; Inter-Roma, Gasperini con un grande dubbio: ecco la mossa per spaventare Chivu; Inter, Chivu sorride: Mkhitaryan in gruppo, possibile la convocazione contro la Roma; L'Inter e una difesa che scricchiola: i goal subiti, il caso Bastoni, i dubbi su Acerbi e le assenze, con la Roma attese risposte.

Non ho mai avuto dubbi: lotta scudetto Serie A, sentite cosa ha detto Pedullà dopo Inter-RomaUltime notizie Serie A - Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato la vittoria dell'Inter sulla Roma per 5-2 e la lotta scudetto Serie A con focus anche su Napoli-Milan. Lotta scudetto Serie A, il c ... msn.com

Chivu: Non è facile affrontare la Roma, siamo stati bravi a limitarli nel secondo tempoL'Inter ha battuto la Roma con un sonoro 5-2. Chivu nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara: ecco le sue parole. siamolaroma.it

DIECI SCONFITTE CONSECUTIVE per Gasperini contro l'Inter tra Atalanta e Roma, con appena 7 goal segnati. Un vero incubo facebook

Pagelle Inter-Roma: quanto è mancato Lautaro (8), il capolavoro di Calhanoglu indirizza il campionato (7,5) x.com