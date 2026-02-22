Cesare Prandelli afferma che l’Inter ha ottime possibilità di vincere lo scudetto, grazie alla sua posizione in classifica e alle recenti prestazioni. La squadra di Christian Chivu mostra fiducia e solidità, ma il tecnico evidenzia anche alcune criticità che potrebbero influenzare i risultati in Europa. Prandelli ha anche commentato il caso Bastoni-Kalulu, sottolineando le implicazioni di questa situazione. La stagione resta aperta e ancora parecchi punti da conquistare.

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però. Sul caso Bastoni Kalulu dico questo» Cagliari, Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio: «In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano. Sappiamo che vestiamo una maglia importante» Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi» Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta): più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo»Luca Marelli spiega cosa è successo durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus, chiarendo alcune decisioni arbitrali contestate.

