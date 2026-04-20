Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di criminali ha tentato di svaligiare il bancomat di una filiale bancaria situata ad Atripalda. La scena si è svolta con una tecnica insolita, e i malviventi sono fuggiti rapidamente prima che le forze dell'ordine intervenissero. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo, che è stato scoperto poco dopo. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Un gruppo di criminali ha tentato di colpire il bancomat della filiale Bcc Capaccio Paestum e Serino ad Atripalda durante la notte tra domenica e lunedì. L’azione, avvenuta in via Tufarole, si è conclusa senza esplosioni e con la cassaforte dell’istituto di credito rimasta integra, nonostante i danni visibili allo sportello. Una tecnica di scasso insolita nel cuore irpino. L’episodio registrato nelle ore notturne non segue i pattern più comuni osservati negli ultimi tempi per questo tipo di aggressioni alle infrastrutture finanziarie. I responsabili, che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle autorità, hanno infatti evitato l’impiego di ordigni esplosivi o della cosiddetta marmotta, il metodo che prevede l’inserimento di una carica all’interno dello sportello per forzare l’apertura tramite deflagrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atripalda, tentato colpo al bancomat: tecnica insolita e fuga rapida

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