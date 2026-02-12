Questa notte a Barra, a Napoli, un tentativo di furto al bancomat si è concluso male. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello, ma non sono riusciti a portare via i soldi. Durante la fuga, hanno lasciato dei chiodi in strada, creando pericolo per chi passava. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini.

Assalto nella notte a un bancomat a Barra, Napoli: sportello fatto esplodere ma denaro non asportato. Auto forzate e chiodi sull’asfalto durante la fuga. Tentato assalto nella notte a un bancomat nel quartiere Barra, a Napoli. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico in via Domenico Minichino 14, senza però riuscire a impossessarsi delle cassette contenenti il denaro. L’episodio si è verificato durante le ore notturne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. L’esplosione ha danneggiato lo sportello automatico, ma i responsabili non sono riusciti ad asportare le cassette con i contanti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Barra, esplosione al bancomat: colpo fallito e chiodi in strada per la fuga

Approfondimenti su Barra Napoli

Ultime notizie su Barra Napoli

