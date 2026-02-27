Tentato colpo al bancomat ma il ladro viene sorpreso e arrestato

Un uomo ha tentato di entrare in un bancomat forzando la porta di un istituto bancario. Tuttavia, è stato sorpreso sul fatto e arrestato dalle forze dell'ordine. L'intervento delle autorità ha impedito il furto e portato alla cattura del sospetto. La scena si è svolta nella mattinata di oggi, e le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il ladro intento a portare via il denaro dallo sportello Atm. Poco prima aveva danneggiato l'ingresso della banca Ha preso di mira un istituto bancario e ha cercato di entrare forzando la porta, con l'intento di rubare. Il ladro, un uomo di 43 anni, è stato però sorpreso e arrestato in flagranza. E' accaduto a Gaeta. Una segnalazione al 112 ha allertato i carabinieri che, arrivati davanti all'istituto di credito, hanno trovato il ladro che, dopo aver danneggiato l'ingresso principale dello stabile nel tentativo di entrare, era intento a portare via del denaro contante dallo sportello automatico Atm.