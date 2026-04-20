Dopo la sconfitta in Copa del Rey, l’Atletico Madrid si prepara ora per la prossima partita contro l’Arsenal. La squadra ha lasciato alle spalle l’eliminazione e si concentra sull’impegno in campo internazionale. La sfida con i londinesi sarà il prossimo appuntamento ufficiale, mentre la squadra lavora per recuperare energie e concentrarsi sui prossimi obiettivi.

"> La Sconfitta in Copa del Rey: Un Colpo Duro per l’Atletico Madrid. L’Atletico Madrid ha recentemente subito una cocente sconfitta nella semifinale della Copa del Rey, un evento che ha lasciato i fan con il cuore spezzato. Questo esito negativo non è solo un semplice intoppo nella stagione, ma segna un momento cruciale per la squadra allenata da Diego Pablo Simeone. La pressione, ora più che mai, è palpabile; il club deve riemergere da questa battuta d’arresto e concentrarsi sulla corsa per la Champions League, che rimane un obiettivo fondamentale. La sconfitta ha messo in discussione non solo le aspirazioni immediate della squadra, ma ha anche sollevato interrogativi sulle scelte tattiche di Simeone.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Atletico lascia il dolore della Copa e si concentra sulla sfida con l’Arsenal.

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