Copa del Rey | il Barça soffre ma elimina l' Albacete Lookman esordio con gol nell' Atletico

Da sport.quotidiano.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Barcellona ha battuto l'Albacete, ma non senza difficoltà. I blaugrana hanno sofferto, soprattutto nel primo tempo, prima di riuscire a passare in vantaggio e chiudere la partita. Intanto, all’Atletico Madrid, Lookman ha fatto il suo esordio con un gol, dando una bella spinta ai Colchoneros. Ora sono rimaste in corsa quattro squadre: Barcellona, Atletico, Athletic e Real Sociedad. La gara si fa sempre più interessante.

Siviglia (Spagna) 6 febbraio 2026 – Ne sono rimaste solo quattro in questa edizione di Copa del Rey  e sarà una tra Barcellona, Atletico Madrid, Athletic Club o Real Sociedad a trionfare. In questa settimana si sono consumate le gare dei quarti di finale di coppa del Re e i verdetti hanno seguito in linea di massima le aspettative, ma tre su quattro hano dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il pass. Nelle semifinali Barcellona e Atletico Madrid daranno vita forse a una finale anticipata, ma dall'altra parte il derby Basco tra Bilbao e Sociedad potrebbe lanciare una delle due verso l'Europa, visto come la classifica di Liga al momento non sorrida a nessuna delle due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

copa del rey il bar231a soffre ma elimina l albacete lookman esordio con gol nell atletico

© Sport.quotidiano.net - Copa del Rey: il Barça soffre ma elimina l'Albacete. Lookman, esordio con gol nell'Atletico

Approfondimenti su Copa del Rey

Copa del Rey, Barça soffre ma vola: 2-1 ad Albacete

Il Barcellona conquista la semifinale di Copa del Rey dopo una vittoria difficile contro l’Albacete.

Gol ed esultanza alla Neymar: Yamal trascina il Barça in semifinale di Copa del Rey

Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Copa del Rey

Argomenti discussi: Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1; Gol ed esultanza alla Neymar: Yamal trascina il Barça in semifinale di Copa del Rey; Copa del Rey: le squadre basche in semifinale, Athletic e Real Sociedad vincono di misura; Quarti | Albacete - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT.

copa del rey ilCopa del Rey: il Barça soffre ma elimina l'Albacete. Lookman, esordio con gol nell'AtleticoI catalani rischiano di subire lo stesso destino del Madrid contro i castigliani, l'Atletico maltratta il Betis a siviglia, avanti Real Sociedad e Atheltic Club ... sport.quotidiano.net

copa del rey ilCopa del Rey 2025/26, ecco tutti i risultati dei quarti di finale!Ecco tutti i risultati dei quarti di finale di Copa del Rey 2025/26. Valanga Atletico, il Barcellona supera la cenerentola Albacete. generationsport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.