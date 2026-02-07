Questa sera il Barcellona ha battuto l'Albacete, ma non senza difficoltà. I blaugrana hanno sofferto, soprattutto nel primo tempo, prima di riuscire a passare in vantaggio e chiudere la partita. Intanto, all’Atletico Madrid, Lookman ha fatto il suo esordio con un gol, dando una bella spinta ai Colchoneros. Ora sono rimaste in corsa quattro squadre: Barcellona, Atletico, Athletic e Real Sociedad. La gara si fa sempre più interessante.

Siviglia (Spagna) 6 febbraio 2026 – Ne sono rimaste solo quattro in questa edizione di Copa del Rey e sarà una tra Barcellona, Atletico Madrid, Athletic Club o Real Sociedad a trionfare. In questa settimana si sono consumate le gare dei quarti di finale di coppa del Re e i verdetti hanno seguito in linea di massima le aspettative, ma tre su quattro hano dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il pass. Nelle semifinali Barcellona e Atletico Madrid daranno vita forse a una finale anticipata, ma dall'altra parte il derby Basco tra Bilbao e Sociedad potrebbe lanciare una delle due verso l'Europa, visto come la classifica di Liga al momento non sorrida a nessuna delle due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Copa del Rey: il Barça soffre ma elimina l'Albacete. Lookman, esordio con gol nell'Atletico

Approfondimenti su Copa del Rey

Il Barcellona conquista la semifinale di Copa del Rey dopo una vittoria difficile contro l’Albacete.

Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Copa del Rey

Argomenti discussi: Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1; Gol ed esultanza alla Neymar: Yamal trascina il Barça in semifinale di Copa del Rey; Copa del Rey: le squadre basche in semifinale, Athletic e Real Sociedad vincono di misura; Quarti | Albacete - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT.

Copa del Rey: il Barça soffre ma elimina l'Albacete. Lookman, esordio con gol nell'AtleticoI catalani rischiano di subire lo stesso destino del Madrid contro i castigliani, l'Atletico maltratta il Betis a siviglia, avanti Real Sociedad e Atheltic Club ... sport.quotidiano.net

Copa del Rey 2025/26, ecco tutti i risultati dei quarti di finale!Ecco tutti i risultati dei quarti di finale di Copa del Rey 2025/26. Valanga Atletico, il Barcellona supera la cenerentola Albacete. generationsport.it

Di gol non ne ha fatti tanti nella sua carriera visto il ruolo che ricopre, ma sicuramente quello di ieri nel quarto di finale di Copa del Rey contro l’Albacete è il più importante della sua carriera. Non tanto perché ha permesso al Barça di passare il turno, ma perch facebook

COPA DEL REY - Il Barcellona batte l'Albacete e vola in semifinale ift.tt/wTm0qha x.com