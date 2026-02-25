Fiumicino torna la Walk for the Cure | da Villa Guglielmi fino al lungomare

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – Torna domenica 8 marzo Walk for the Cure, in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Monica Picca e patrocinato dal Comune di Fiumicino. L’evento, giunto al secondo anno sul nostro territorio, dopo il successo della scorsa edizione a Focene con partenza dallo stabilimento L’Arcobaleno, quest’anno si svolgerà con partenza da Villa Guglielmi fino alla fine del lungomare. Walk for the Cure è un evento di grande utilità sociale: promuove la prevenzione, sensibilizza sull’importanza della diagnosi precoce e sostiene concretamente la ricerca, unendo sport, salute e solidarietà in una giornata di condivisione per tutta la comunità. Il Comune ringrazia anche a Nella Belardo personal trainer del nostro territorio, per il prezioso supporto e la collaborazione. “Walk for the Cure non è solo una camminata, ma un momento di unione e consapevolezza. Ogni passo che faremo insieme rappresenta un gesto concreto a sostegno della prevenzione e della ricerca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

