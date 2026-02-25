Atletica leggera | nei 60 e nei 200 metri Pagliarini da primato | Alice e Francesco campioni italiani

Alice e Francesco Pagliarini hanno conquistato i titoli italiani nei 60 metri promesse e nei 200 metri juniores, rispettivamente. La causa di questa vittoria risiede nella loro determinazione e allenamenti intensi, che li hanno portati a stabilire nuovi record personali. Alice, tesserata con le Fiamme Gialle, ha battuto la concorrenza nel suo settore, mentre Francesco, atleta dell’Atletica Fano Techfem, ha ottenuto la sua prima maglia tricolore. Entrambi si preparano ora alle prossime sfide nazionali.

Questa volta sono proprio fratelli d’oro. Titolo Italiano di Alice Pagliarini (foto) nei 60 promesse, tesserata per le Fiamme Gialle, Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e titolo Italiano di Francesco, il fratello, nei 200 juniores, tesserato per l’ Atletica Fano Techfem che conquista la prima maglia tricolore della carriera. La campionessa fanese commenta così: "E’ il mio quarto titolo consecutivo sui 60 metri e l’undicesimo in totale ed è una delle vittorie più volute e più belle, in finale ho corso in un ottimo 7.30 a soli due centesimi dal mio recente primato personale che è di 7.28, non è facile vincere subito al primo anno di categoria specialmente se trovi avversarie di due anni più grandi, come Alessandra Gasparelli seconda classificata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metriDal 3 al 5 gennaio, il PalaCasali di Ancona ha accolto il 7° Campionato italiano Aics Indoor Master, un evento importante nel calendario dell’atletica leggera nazionale. Alice Pagliarini: “Farò anche i 200 metri. Nella 4×100 mista difficile far combaciare le velocità di uomo e donna”Alice Pagliarini si è allenata duramente per tornare in pista dopo un lungo infortunio, causato da un sovraccarico muscolare. Temi più discussi: Seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi ad Ancona; Atletica leggera, Asa Ascoli: argento di Angie Anemone nei 60 metri; Le indoor di Parma, Modena, Padova e Ancona; Cadetti, talento a Formia: titoli regionali indoor. Atletica sammarinese, Gasparelli in finale nei 60 metri ai Balcani Indoor, debutto per la giovane ColaSi apre nel segno della continuità e della crescita il 2026 dell’atletica leggera sammarinese. Sabato 21 febbraio, a Belgrado, le portacolori biancazzurre ... libertas.sm Cincinelli va a tutto gas. È campione nei 60 ostacoliRiccardo Cincinelli dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, nato nel 2005, ha concluso la stagione di gare indoor con un’ottima prova al campionato toscano ... lanazione.it Federazione... - Federazione Italiana di Atletica Leggera - facebook.com facebook