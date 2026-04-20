Athletic Bilbao-Osasuna martedì 21 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Moderata fiducia ai Leones

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 19:00 si affrontano Athletic Bilbao e Osasuna in una partita valida per la stagione in corso. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si discutono le quote e i pronostici, con una moderata fiducia rivolta ai Leones. La stagione dell’Athletic Bilbao si è rivelata al di sotto delle aspettative, con i baschi attualmente undicesimi in classifica e a 38 punti, senza più obiettivi concreti da raggiungere.

La mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente niente, se non l’onore: i Leones hanno 38 punti e sono undicesimi in classifica, un risultato davvero deludente. Al panorama si aggiunge inoltre la Copa del Rey vinta dalla Real Sociedad, che sicuramente aumenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Moderata fiducia ai Leones Notizie correlate Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai LeonesLa mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente... Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il sorpassoLa mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Athletic Bilbao - Osasuna in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Athletic Bilbao-Osasuna; Athletic Bilbao-Osasuna: probabili formazioni e streaming gratuito del derby; Ath. Bilbao. Pronostico Athletic Bilbao-Osasuna: almeno una soddisfazioneAthletic Bilbao-Osasuna è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Liga 2025-2026: Athletic Bilbao-Osasuna, le probabili formazioniI ragazzi di Valverde, reduci da un brutto periodo, cercano il riscatto nel derby basco con l'Osasuna. Calcio d'inizio ore 19 al San Mamés. sportal.it