Martedì 21 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Athletic Bilbao e Osasuna. La stagione dell’Athletic Bilbao si può considerare deludente, con i baschi che occupano l’undicesima posizione in classifica con 38 punti. La squadra si trova ormai lontana dalle zone di vertice e le ultime giornate saranno dedicate principalmente a mantenere l’onore. La partita rappresenta un’occasione per i baschi di tentare il sorpasso.

La mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente niente, se non l’onore: i Leones hanno 38 punti e sono undicesimi in classifica, un risultato davvero deludente. Al panorama si aggiunge inoltre la Copa del Rey vinta dalla Real Sociedad, che sicuramente aumenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il sorpasso

Notizie correlate

Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi fanno leva sull’orgoglio a San MamèsSiamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero...

Getafe-Athletic Bilbao (domenica 05 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones aspettano i leoni baschiIl girone di ritorno del Getafe sta stupendo tutti gli appassionati di calcio spagnolo: gli Azulones hanno ingranato la marcia giusta e hanno...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Athletic Bilbao - Osasuna in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Athletic Bilbao vs Osasuna: team news, lineups, predictions (La Liga 21/04); Athletic Club vs Osasuna Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 21-04-2026; Finale | Atletico Madrid - Real Sociedad Copa del Rey.

Pronostico Athletic Bilbao vs Osasuna – 21 Aprile 2026La sfida di La Liga tra Athletic Bilbao e Osasuna promette intensità e contrasti al Stadio de San Mamés, nella serata del 21 Aprile 2026 alle ore 19:00. Un ... news-sports.it

Copa del Rey, dove vedere Athletic Bilbao – Osasuna: diretta in chiaro, tv e streaming, info semifinale ritornoAthletic Bilbao a caccia della rimonta, Osasuna per conquistare una storica finale. Le due squadre si affrontano a distanza di un mese nella semifinale di ritorno di Copa del Rey: si riparte dall’1-0 ... stadionews.it

Santos vs Europeus Histórico completo | Santos 01 x 00 Athletic Bilbao (+1) | Santos 01 x 00 Osasuna (+1) | Santos 01 x 00 Racing Santander (+1) | Santos 01 x 00 Zaragoza (+1) | Santos 01 x 00 Málaga (+1) | Santos x.com