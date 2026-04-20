Atalanta-Lazio | dove vederla gratis in chiaro formazioni ufficiali e orario della semifinale di Coppa Italia

Stasera si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, con il punteggio complessivo di 2-2 dopo l’andata. La partita si svolgerà in orario serale e sarà visibile in chiaro, senza costi aggiuntivi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si conoscono già i dettagli sulla diretta televisiva e sul modo per seguirla gratuitamente.

Tutto pronto per il penultimo atto della Coppa Italia: Atalanta-Lazio sarà la seconda semifinale e si ripartirà dal pareggio per 2-2 maturato nella gara d'andata. I biancocelesti non hanno obiettivi stagionali al di fuori della coppa nazionale e quindi si giocano l'intera stagione contro i bergamaschi. Diversa la situazione per gli uomini di Palladino, attualmente settimi in classifica a -4 dalla Roma: questa posizione basterebbe per l'Europa qualora i biancocelesti non vincessero la competizione. La vincente sfiderà l'Inter che ieri ha battuto in rimonta il Como garantendosi la finale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Lazio: dove vederla gratis (in chiaro), formazioni ufficiali e orario della semifinale di Coppa Italia Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro Leggi anche: Inter-Como: dove vederla (in chiaro), orario e formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro; Atalanta-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Dove vedere in tv Atalanta-Lazio, semifinale di Coppa Italia; Atalanta-Lazio: dove vederla (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia. Atalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa ItaliaAtalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21 ... tpi.it Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniAtalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo ... fanpage.it Atalanta o Lazio Chi sfiderà l’Inter in finale di Coppa Italia Lo scopriremo stasera su Italia1! Dalle 20.30 saremo con voi per accompagnarvi al fischio d’inizio della gara di ritorno tra i ragazzi di Palladino e quelli di Sarri (2-2 all’andata). Al termine del match r - facebook.com facebook Supercoppa 2026/2027: sembra ormai quasi certo il ritorno alla vecchia formula con finale secca. Ad oggi potrebbe essere : Inter contro la vincente di Atalanta - Lazio con gara unica al Meazza x.com