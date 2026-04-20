Atalanta-Lazio | dove vederla gratis in chiaro formazioni ufficiali e orario della semifinale di Coppa Italia

Da ilmessaggero.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, con il punteggio complessivo di 2-2 dopo l’andata. La partita si svolgerà in orario serale e sarà visibile in chiaro, senza costi aggiuntivi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si conoscono già i dettagli sulla diretta televisiva e sul modo per seguirla gratuitamente.

Tutto pronto per il penultimo atto della Coppa Italia: Atalanta-Lazio sarà la seconda semifinale e si ripartirà dal pareggio per 2-2 maturato nella gara d'andata. I biancocelesti non hanno obiettivi stagionali al di fuori della coppa nazionale e quindi si giocano l'intera stagione contro i bergamaschi. Diversa la situazione per gli uomini di Palladino, attualmente settimi in classifica a -4 dalla Roma: questa posizione basterebbe per l'Europa qualora i biancocelesti non vincessero la competizione. La vincente sfiderà l'Inter che ieri ha battuto in rimonta il Como garantendosi la finale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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