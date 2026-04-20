Atalanta festa in campo | i tifosi caricano la Dea per la Coppa

Domenica alla New Balance Arena, migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per un allenamento aperto alla stampa e ai supporter, trasformando la sessione di allenamento in una manifestazione di affetto verso la squadra. La giornata si è svolta sotto il sole, con i sostenitori che hanno dimostrato il loro entusiasmo e supporto in vista delle prossime partite di Coppa. La partecipazione è stata molto numerosa, creando un’atmosfera di festa tra i presenti.

La domenica trascorsa alla New Balance Arena ha migliaia di sostenitori nerazzurri riunirsi sotto il sole per un allenamento aperto che ha trasformato la seduta post-gara in una vera manifestazione di vicinanza verso la squadra. L’evento, caratterizzato da una curva Nord gremita e dal messaggio esplicito rivolto alla Coppa Italia, è avvenuto dopo il pareggio ottenuto a Roma contro l’altra big capitolina, con l’obiettivo di preparare il terreno per il ritorno in campo mercoledì prossimo. Il legame tra la città e la Dea: un supporto che va oltre il campo. Quello che si è respirato nella struttura di Bergamo non è stato un semplice esercizio tecnico, ma un momento di comunione tra la società e il suo tessuto sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, festa in campo: i tifosi caricano la Dea per la Coppa Delirio totale Atalanta 4 Borussia 1 25-2-26 grazie a Veronica Stanzini #shorts #viralvideo Notizie correlate Atalanta-Juventus 3-0, bianconeri eliminati dalla Coppa Italia. La Dea in semifinaleBergamo, 5 febbraio 2026 - L'Atalanta elimina la Juventus dalla Coppa Italia e conquista il biglietto per l'accesso alle semifinali. Bayern Monaco Atalanta 4-1, la Dea cade anche nella gara di ritorno! Kane, Karl e Luis Díaz completano la festa. Nerazzurri travoltiCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A: in campo Roma-Atalanta 1-1 DIRETTA e FOTO; Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video; Fischi dalla Curva Sud. Roma e Atalanta si dividono la posta in palio; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Atalanta, con Palladino la festa si fa in casa e si ribaltano le statistiche. Ora le prove con Genoa e InterSi avvicina la fine dell’anno e, inevitabilmente, si tirano le somme. Tra queste una in particolare desta curiosità: il rendimento interno dell’Atalanta nel 2025. Lasciamo parlare i numeri, contando ... bergamo.corriere.it L'Atalanta vince l'Europa League ed entra nella storia: le FOTO della festaL`Atalanta ha scritto la storia sotto il cielo di Dublino, per la prima volta i nerazzurri hanno vinto l`Europa League. Il coraggio di Gasperini di mettere in campo. calciomercato.com Questione secondo posto in classifica rimandata alla prossima partita contro l'Atalanta U23. Cicerelli risponde a D'Auria. https://www.freepressonline.it/2026/04/19/cicerelli-evita-il-ko-al-catania-col-potenza-finisce-1-1/ #cataniafc #SerieC #calcio #potenza #cic - facebook.com facebook #Romano: " #Ederson, l' #Atalanta chiede 45 mln di euro: frenata nella trattativa con l' #Atletico. L' #Inter..." x.com