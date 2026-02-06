Bergamo, 5 febbraio 2026 - L'Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende il pass per le semifinali di Coppa Italia. La squadra bergamasca dimostra di essere in grande forma e questa vittoria elimina i bianconeri dalla competizione. La Juventus esce a testa bassa, mentre i nerazzurri festeggiano un risultato importante in casa.

Bergamo, 5 febbraio 2026 - L' Atalanta elimina la Juventus dalla Coppa Italia e conquista il biglietto per l'accesso alle semifinali. La Dea si è imposta sulla Vecchia Signora alla New Balance Arena con il punteggio di 3-0. A timbrare il cartellino per primo è stato Gianluca Scamacca, che ha spezzato l'equilibrio con un calcio di rigore al 27' del primo tempo. Il forcing dei bianconeri non ha sortito effetti e, anzi, i padroni di casa hanno chiuso i conti nell'ultimo quarto d'ora in situazioni di contropiede. Prima Kamaldeen Sulemana al 77' e poi Mario Pasalic all'85' hanno fissato il punteggio conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Juventus 3-0, bianconeri eliminati dalla Coppa Italia. La Dea in semifinale

Approfondimenti su Atalanta Juventus

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia.

La Juventus perde 3-0 contro l’Atalanta e si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio; Pronostico Atalanta-Juventus quote quarti finale Coppa Italia; Segui Atalanta-Juventus: pronostici, migliori scommesse e quote.

Atalanta-Juve 3-0, le pagelle: Locatelli predica nel buio (6,5), McKennie opaco (5). Bremer, tre sbavature letali (4,5)A Bergamo l'Atalanta vince 3-0 sulla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. A decidere la sfida i gol di Scamacca, Sulemana e Pasali. I nerazzurri affronteranno ora la vincente ... leggo.it

Atalanta-Juventus, Pasalic si unisce alla festa del gol: 3-0 a BergamoC’è anche Mario Pasalic, nella festa del gol dell’Atalanta. La Dea si porta sul 3-0 ai danni della Juventus, e chiude la pratica con. tuttomercatoweb.com

| Atalanta beat Juventus to reach the Coppa Italia semi-finals! x.com

JUVENTUS ELIMINATA L'Atalanta vola in semifinale grazie al rigore di Scamacca e ai goal di Sulemana e Pasalic: i bianconeri vedono sfumare un obiettivo stagionale facebook