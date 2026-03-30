Presunti raggiri legati alle aste giudiziarie | si scava nelle memorie di cellulari e pc

Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, sono iniziati i lavori di estrazione dei dati da smartphone e computer sequestrati a tre persone coinvolte in un'indagine della guardia di finanza. L'inchiesta, coordinata dalla procura, riguarda presunti raggiri legati alle aste giudiziarie, con le autorità che stanno analizzando i contenuti digitali per accertare eventuali responsabilità.

Tre indagati con l'accusa di truffa, nell'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla procura. C'era già stata un'ordinanza del presidente Scardi per interdire loro l'accesso al tribunale BRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, è cominciata l'operazione di estrazione della copia forense del contenuto di smartphone e pc sequestrati a tre indagati, nell'ambito di un'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla procura, su presunte truffe “nate” all'interno del tribunale di Brindisi. Risulta indagata una donna che fino a poco tempo fa ha lavorato - come copista - presso il Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Presunti raggiri legati alle aste giudiziarie: si scava nelle memorie di cellulari e pc Articoli correlati Leggi anche: Fermati dal Gico con 20 chili di eroina: si scava nella memoria dei cellulari Appalti nelle sedi giudiziarie, la UILTuCS accusa: tagli alle ore e confronto sindacale negatoTarantini Time QuotidianoUna vertenza che assume i contorni di un vero e proprio paradosso istituzionale. Aggiornamenti e notizie su Presunti raggiri Argomenti discussi: Furti in casa, l'allarme: Attenzione ai falsi preti; Truffe e come difendersi, l'incontro dei Carabinieri.