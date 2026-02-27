Compra casa all' asta giudiziaria e viene stalkerizzata dalla vecchia proprietaria per 10 anni

Una donna di 64 anni di Rimini ha affrontato un lungo calvario giudiziario durato quasi dieci anni, iniziato con l’acquisto di una casa all’asta giudiziaria nell’alta Valmarecchia. Dopo aver acquistato l’immobile, è stata oggetto di persecuzioni e vessazioni da parte della precedente proprietaria, che si sono protratte per un decennio prima di concludersi.

Si è concluso dopo quasi 10 anni il calvario giudiziario di una 64enne riminese rimasta invischiata in una spinosa vicenda legale che l'ha vista finire vittima di una serie di vessazioni e atti persecutori dopo l'acquisto di una casa nell'alta Valmarecchia. La storia inizia nel lontano 2017.