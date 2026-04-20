Assunzioni da GPS sostegno prima fascia Ecco il decreto 2026
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che stabilisce le procedure di assunzione dei docenti specializzati su posto di sostegno in prima fascia. Il decreto riguarda le modalità di reclutamento per l’anno scolastico 2026-2027, concentrandosi sulle procedure relative alle assunzioni da graduatoria GPS. La pubblicazione del documento definisce le tempistiche e i criteri per le nomine dei docenti di sostegno.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che delinea le modalità di reclutamento per i docenti specializzati su posto di sostegno per il prossimo anno scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione
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