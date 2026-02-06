Immissioni in ruolo docenti | ci saranno assunzioni anche da GPS sostegno prima fascia ADSS o si rischia di scegliere a vuoto una provincia del nord?

Le immissioni in ruolo dei docenti si complicano mentre si avvicina la fase di assunzioni. Le università di sostegno e le graduatorie provinciali ancora non chiariscono se ci saranno assunzioni anche dalla prima fascia delle GPS o se si rischia di fare scelte inutili, puntando su province del Nord senza certezze. La questione resta aperta e molti insegnanti attendono con ansia risposte concrete.

