GPS 2026 seconda fascia sostegno | il 2025 26 vale? I laureandi in SFP possono iscriversi? Discrepanza tra decreto e tabella

Il processo di aggiornamento delle GPS 202628 ha preso il via lunedì 23 febbraio alle 12, con una finestra fino alle 23. La questione riguarda anche la seconda fascia di sostegno per il 202526 e se i laureandi in SFP possano iscriversi, visto un possibile disallineamento tra decreto e tabella. Molti candidati si stanno preparando a inserire i propri dati, in attesa di chiarimenti ufficiali. Restano ancora alcuni dubbi sulle modalità di iscrizione.

Graduatorie GPS 202628: lunedì 23 febbraio ore 12 prenderà il via l'aggiornamento, con finestra temporale utile fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. I sindacati hanno preso visione della piattaforma della domanda e il Ministero ha pubblicato l'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 e le tabelle titoli allegate. L'articolo GPS 2026 seconda fascia sostegno: il 202526 vale? I laureandi in SFP possono iscriversi? Discrepanza tra decreto e tabella. GPS 2026 sostegno II fascia: vale anche il servizio dell'anno scolastico 2025/26Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di estendere il sostegno della seconda fascia GPS anche per l'anno scolastico 202526, a causa delle richieste di molte scuole.