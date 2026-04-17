Assoluti ep5 con Marco Pedoja – I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis

Durante il quarto giorno dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione 2026 si sono svolte le batterie delle gare in programma. In questa sessione, è stato presente in piscina l’allenatore di alcuni dei talenti più promettenti della nazionale giovanile, tra cui anche atleti di punta come Nicolò Martinenghi. Tra i risultati segnati, è stato stabilito un nuovo record da parte di una nuotatrice che si è distinta nelle prove femminili.

Assoluti ep. 4: brilla D’Ambrosio, Curtis concede il bis e che sorpresa Barbotti! FOCUS – PALLAVOLO Loveth Omoruyi: talento, crisi e rinascita. “Ora sono davvero me stessa” Analisi delle batterie del day 4 ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione 2026. Oggi ospite in piscina c’è Marco Pedoja, allenatore di Nicolò Martinenghi e tecnico dello staff della nazional giovanile italiana. Insieme a lui analizziamo l’andamento dei giovani, in particolare Barbotti e Nannucci e i risultati della mattina, tra cui un nuovo record italiano di Sara Curtis nei 50 stile libero Dopo Novak Djokovic, arriva anche il forfait di Carlos Alcaraz per il Masters 1000 di Madrid 2026, in programma sui.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Assoluti ep.5 con Marco Pedoja – I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis Assoluti ep.5 con Marco Pedoja - I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis Notizie correlate Assoluti di Nuoto, Sara Curtis va velocissima nei 50 dorso: arriva il record italianoRiccione, 15 aprile 2026 – E’ stata una seconda giornata di finali di emozioni e di alto livello agonistico agli Assoluti di Nuoto, edizione... Leggi anche: Assoluti a Riccione: Curtis e Angiolini, record e pass per gli Europei di Parigi