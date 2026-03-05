Molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro | apre lo sportello al Gaslini

Venerdì 6 marzo alle 12.30 presso la casetta sindacale del Gaslini si terrà l’inaugurazione dello Sportello Fp Cgil “Insieme”. L’ufficio sarà dedicato a fornire supporto a donne lavoratrici e utenti, ma sarà aperto anche agli uomini. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto e assistenza riguardo a molestie e violenze psicologiche sul luogo di lavoro.

Presso lo sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 12.30 presso la casetta sindacale del Gaslini l’inaugurazione dello Sportello Fp Cgil “Insieme” dedicato in particolare alle donne lavoratrici eo alle utenti e aperto anche agli uomini. Presso lo sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. In aggiunta si potranno ricevere consulenze su congedi, maternità, orario di lavoro, problemi legati a mobbing e discriminazioni sul luogo di lavoro ecc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

