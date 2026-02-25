Over 65 e famiglie al centro | apre alla Casa di Comunità di Forlimpopoli il nuovo nuovo sportello sociosanitario integrato

Il 6 e 7 marzo la Casa della Comunità di Forlimpopoli aprirà le sue porte alla cittadinanza con due giornate ricche di attività, incontri e momenti dedicati alla salute e al benessere La Casa di Comunità di Forlimpopoli ospiterà il Punto unico di accesso ai servizi sociosanitari (Pua), venendo presentato alla popolazione con un open day il 6 e 7 marzo. Si tratta di un nuovo servizio, rivolto in particolare alle persone di età pari o superiori a 65 anni che richiedono sia interventi sanitari che azioni di “protezione sociale”, al primo accesso, e non già in carico alla rete dei servizi sociosanitari. Il cittadino potrà rivolgersi allo Sportello sociale - Pua dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ed il martedì e giovedì, dalle 15 alle 17 (telefono 0543-749233). Nel caso l’operatore ravvisi una esigenza di natura sociosanitaria relativa ad una persona anziana, verrà attivata una équipe integrata Pua (un assistente sociale dell’ente locale e un infermiere dell’Ausl), che ricontatterà la persona, o il suo caregiver, per approfondire, orientare e, dove necessario, valutarne i bisogni, attivando il percorso più appropriato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Un servizio fondamentale per la comunità": a Modigliana apre il Punto unico di accesso sociosanitarioA Modigliana, a partire da venerdì, sarà operativo il Punto unico di accesso sociosanitario presso la Casa di comunità in piazza Oberdan 6A.

Gli over 65 vivono in un paradiso finanziario. Report WsjNegli Stati Uniti gli over 65 anni controllano ormai circa il 39% delle azioni e fondi comuni detenuti dalle famiglie (dal 22% nel 2007) ... startmag.it

Carta acquisti, nuova ricarica di marzo e requisiti aggiornati per l’accessoCarta Acquisti 2026: cosa cambia, chi rischia lo stop a marzo La Carta Acquisti 2026, social card da 40 euro mensili per famiglie fragili e over 65, r ... assodigitale.it

Le iniziative per over 65 del Centro Famiglie La Vela proseguono! Occasioni di socializzazione e benessere... in collaborazione con i volontari di Auser La Torre Marmirolo e delle associazioni locali. RITRATTI DI MEMORIA – Marmirolo 5 giovedì: 12 e 26 febb - facebook.com facebook

In Italia nel 2023 le famiglie composte solo da over 65 sono quasi 6,9 milioni (25,9% del totale). Le famiglie unipersonali con 75 anni e più sono circa 2,7 milioni, pari al 10% istat.it/comunicato-sta… #istat x.com