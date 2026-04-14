I vincitori del Premio Carlo Mazzacurati

Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione del Premio Carlo Mazzacurati. Tra i premi assegnati, il riconoscimento per il miglior personaggio è andato a un protagonista di una produzione ambientata a Gela. La cerimonia si è svolta in una cornice ufficiale, coinvolgendo vari attori e registi che hanno partecipato alla premiazione. La serata ha visto anche altri premi e riconoscimenti legati ai settori cinematografici e culturali.

PREMIO CARLO MAZZACURATI I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE “MIGLIOR PERSONAGGIO”: Gela, personaggio interpretato da Aurora Quattrocchi nel film Gioia Mia di Margherita Spampinato “FILM NASCOSTO”: Il film Fiume o Morte! di Igor Bezinovi? si aggiudica la Menzione Speciale La terza edizione del Premio Carlo Mazzacurati, promosso dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati e dal Cinema Odeon di Vicenza, che si propone di premiare il Miglior Personaggio di un film uscito in sala nell’anno in corso, è giunta al termine con la cerimonia di premiazione, che si è tenuta domenica 12 aprile presso il Cinema Odeon di Vicenza. L’obiettivo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - I vincitori del Premio Carlo Mazzacurati Premio Carlo Mazzacurati: svelati i 3 personaggi finalisti e il film nascostodedicato al Miglior Personaggio, la giuria ufficiale ha scelto i 3 film finalisti. Leggi anche: Premio Carlo Mazzacurati dal 9 al 12 aprile a Vicenza. Gianni Di Gregorio Personaggio d’Onore Mario Nascimbene riceve il Premio David di Donatello da Ennio Morricone