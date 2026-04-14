I vincitori del Premio Carlo Mazzacurati

Da romadailynews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione del Premio Carlo Mazzacurati. Tra i premi assegnati, il riconoscimento per il miglior personaggio è andato a un protagonista di una produzione ambientata a Gela. La cerimonia si è svolta in una cornice ufficiale, coinvolgendo vari attori e registi che hanno partecipato alla premiazione. La serata ha visto anche altri premi e riconoscimenti legati ai settori cinematografici e culturali.

PREMIO CARLO MAZZACURATI I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE  “MIGLIOR PERSONAGGIO”: Gela, personaggio interpretato da Aurora Quattrocchi nel film  Gioia Mia  di Margherita Spampinato  “FILM NASCOSTO”:   Il film  Fiume o Morte!  di Igor Bezinovi?   si aggiudica la Menzione Speciale   La terza edizione del  Premio Carlo Mazzacurati, promosso dalla  Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati  e dal  Cinema Odeon di Vicenza, che si propone di premiare  il Miglior Personaggio di un film  uscito in sala nell’anno in corso, è giunta al termine con la cerimonia di premiazione, che si è tenuta domenica 12 aprile presso il  Cinema Odeon di Vicenza. L’obiettivo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Premio Carlo Mazzacurati: svelati i 3 personaggi finalisti e il film nascostodedicato al Miglior Personaggio, la giuria ufficiale ha scelto i 3 film finalisti.

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