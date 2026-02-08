Ragazzino di 16 anni accoltellato in una lite

Un ragazzino di 16 anni è stato accoltellato ieri sera in via Roma, a Sant’Antimo. La lite tra coetanei è scoppiata nel tardo pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare chi ha aggredito.

A Sant'Antimo un sedicenne è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei. È successo nella tarda serata di ieri in via Roma.Erano le 23.00 circa quando il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano con una ferita da arma da taglio al gluteo.

