Ragazzino di 16 anni accoltellato in una lite

Da napolitoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 16 anni è stato accoltellato ieri sera in via Roma, a Sant’Antimo. La lite tra coetanei è scoppiata nel tardo pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare chi ha aggredito.

A Sant’Antimo un sedicenne è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei. È successo nella tarda serata di ieri in via Roma.Erano le 23.00 circa quando il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano con una ferita da arma da taglio al gluteo. Poco dopo è stato.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

