Esplosione nella notte assalto al bancomat | banda in fuga

Una banda di quattro persone ha esploso un ordigno contro un bancomat nel centro di Santa Maria degli Angeli durante la notte tra sabato e domenica. La detonazione ha causato danni alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Giovanni Becchetti, spingendo i malviventi a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’esplosione ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno sentito il forte boato. Le indagini continuano per identificare i responsabili.

Assalto al bancomat nel cuore della notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio. Nel mirino dei malviventi - quattro, secondo una prima ricostruzione dei fatti - uno sportello automatico della filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Giovanni Becchetti a Santa Maria degli Angeli. L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto la polizia e gli artificieri. Parte dell'esplosivo è stato rimosso e fatto brillare in una cava. Gli agenti ora stanno danno la caccia alla banda fuggita a bordo di un'auto poi risultata rubata. Secondo quanto ricostruito il colpo è andato a vuoto: il bancomat ha retto l'urto dell'esplosione e i malviventi non sono riusciti a prendere il denaro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

