Asia in ripresa | i listini volano nonostante il rischio energia

I mercati asiatici hanno concluso la giornata di oggi in rialzo, con i principali indici che hanno registrato crescite significative. La sessione si è svolta senza variazioni negative evidenti, anche se i prezzi delle materie prime energetiche sono aumentati. Le borse hanno continuato a salire, nonostante le preoccupazioni legate alla volatilità nel settore energetico.

I mercati asiatici hanno chiuso la sessione odierna di lunedì 20 aprile 2026 registrando un trend positivo, nonostante la pressione esercitata dal rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche. Mentre gli investitori monitorano con attenzione i futuri negoziati tra Stati Uniti e Iran e le evoluzioni riguardanti lo stretto di Hormuz, i listini europei sembrano orientati verso un avvio negativo secondo quanto indicato dai contratti future. Dinamiche dei mercati asiatici e stabilità monetaria. Il comparto azionario orientale mostra segnali di resilienza: Tokyo ha registrato un incremento dello 0,60%, mentre a Hong Kong si osserva una crescita dello 0,7%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asia in ripresa: i listini volano nonostante il rischio energia Notizie correlate Leggi anche: Borse, le notizie di oggi: listini ancora in rosso. La guerra in Iran fa paura. Volano ancora petrolio e gas Borse in ripresa: l’Asia guida il rimbalzo grazie al calo del petrolioLe borse dell’area asiatica hanno trainato una manovra di recupero globale, riportando i listati verso le quotazioni registrate prima del conflitto... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Investimenti VC in Europa, USA e Asia nel primo trimestre 2026; Gas europeo, stoccaggi al 29%: la corsa al GNL contro l’Asia segnerà un’estate di prezzi record; Al-Sadd, Mancini: Abbiamo giocato benissimo: l'Al Hilal è la squadra più forte in Asia; Prezzi di gas e petrolio in ripresa dopo il calo. Asia Berni Viaggio di istruzione per una classe del Linguistico. Il presidente: «Continuate a coltivare la conoscenza» - facebook.com facebook Per ora gli effetti della crisi li avverte l'Asia. L'ultimo carico da Hormuz è arrivato in Europa tre giorni fa, ma sì, è una crisi più lenta che inizierà a colpirci tra adesso e i prossimi mesi. Non significa necessariamente prezzi che esplodono, ma che restano alti a lun x.com