Borse le notizie di oggi | listini ancora in rosso La guerra in Iran fa paura Volano ancora petrolio e gas

Le borse mondiali continuano a registrare perdite mentre i mercati restano preoccupati per la guerra in Iran, seguita dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. I prezzi di petrolio e gas aumentano ancora, influenzando le quotazioni dei principali listini. Gli investitori osservano attentamente le evoluzioni sul fronte geopolitico e le conseguenze economiche di questi eventi. La giornata si conclude con i mercati ancora in rosso.

Roma, 3 marzo 2026 – Occhi puntati anche oggi sulle Borse mondiali. Sotto i riflettori resta la guerra in Iran, dopo l'attacco di Usa e Israele, e gli impatti sull'economia globale. La chiusura dello stretto di Hormuz provoca tensione su petrolio (questa mattina il brent ha toccato gli 80 dollari al barile) e gas (che ha sfondato i 50 euro arrivando a sfiorare quota 60). L'aumento dei costi del petrolio ha inoltre fatto salire i rendimenti obbligazionari globali, riflettendo un orientamento più aggressivo nelle aspettative delle banche centrali. Gli investitori continuano a monitorare il rischio di un'ulteriore escalation, con l'esercito statunitense che dovrebbe intensificare gli attacchi contro l'Iran, mentre il presidente Trump non ha dato indicazioni sulla conclusione imminente delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Attacco all'Iran, prezzi petrolio salgono ancora. Borse aprono in rosso(Adnkronos) – I prezzi del petrolio hanno registrato un incremento per il terzo giorno consecutivo, in virtù dell'escalation del conflitto tra Stati...

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

