Ascolti TV di domenica 19 Aprile 2026

Domenica 19 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato i risultati delle trasmissioni in prima serata, con Rai1 che ha trasmesso la fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” e ha ottenuto circa 3 milioni di spettatori. I dati si riferiscono alle percentuali di share e alla posizione in classifica rispetto agli altri programmi trasmessi nella stessa fascia oraria.

Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026, hanno visto Rai1 con “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” che cattura 3.264.000 spettatori (20,5% share), battendo Canale5 “Racconto di una Notte” (1.736.000, 12,8%). Rai3 “Report” segue a 1.772.000 (9,8%), dopo presentazioni e Report Lab; Nove “Che Tempo Che Fa” 1.500.000 (8,4%), Tavolo 726.000 (7,2%). Rai2 N.C.I.S. 513.000 (2,7%), Italia1 Zelig On 935.000 (6,6%), Rete4 Fuori dal Coro 720.000 (5,8%). Rai1 “Affari Tuoi” leader con 4.888.000 (25,1%); Canale5 “La Ruota della Fortuna” 4.427.000 (22,5%). Italia1 N.C.I.S. 1.019.000 (5,3%), Rete4 4 di Sera Weekend 794.000644.000 (4,4%3,3%), La7 In Onda 889.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 19 Aprile 2026 Ascolti record, poi l'addio temporaneo: cosa succede a Fabio Fazio sul Nove Notizie correlate Ascolti TV | Domenica 19 Aprile 2026Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa . Ascolti TV | Domenica 19 Aprile 2026. Roberta Valente leader (20.5%), Racconto di una Notte non ingrana (12.8%)Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 12 aprile chi ha vinto tra Robera Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Sinner, trionfo anche in tv: 3,2 milioni per la finale di Montecarlo; Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner; Ascolti tv ieri 12 aprile, ha vinto Roberta Valente - Notaio in Sorrento (21.6%) Racconto di una notte al 13.3%. Ascolti tv domenica 19 aprile: Roberta Valenti, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv 19 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 19 aprile: Roberta Valente Notaio in Sorrento (20.5%) batte Racconto di una notte (12.8%)Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026. La rete più vista della serata è Rai1 con la serie Valeria Valente Notaio in Sorrento che ottiene il 20 ... fanpage.it Roberta Valente vince ancora negli ascolti tv e si conferma con 3,3 milioni di telespettatori e il 20,5% di share. Merito dei protagonisti Alessio Lapice e Maria Vera Ratti, una coppia di attori che funziona molto bene e di una trama leggera e coinvolgente. La - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 273.799 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 5.47% #Maschio ha ottenuto il miglior incremento, con +40.119 ascolti (+14.06%) #Annalisa #MaIoSonoFuoco x.com